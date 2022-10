Britse Vogue heeft lege cover om koningin Elizabeth te eren

Op de cover van het novembernummer van de Britse Vogue staan geen modellen of bekende sterren. Als eerbetoon aan de vorige maand overleden koningin Elizabeth is de omslag van het modetijdschrift leeg. Op een paarse achtergrond staat enkel de tekst: “Hare Majesteit de Koningin, 1926-2022.”

Voor het blad, dat al 106 jaar bestaat, is het traditie om ‘op zwart’ te gaan bij de dood van een monarch. Ook bij het overlijden van koning George V in 1936 en koning George VI in 1952 was de omslag leeg.

De kleur paars is voor Elizabeth heel bewust gekozen, laat het tijdschrift weten. Het is een kleur die in de geschiedenis van het Britse koningshuis vaak te zien was. Zo droeg Elizabeth tijdens haar kroning een mantel in die kleur en ook de kroon die tijdens haar uitvaart op haar kist stond heeft paarse stof.