Britten bereiden zich voor op verjaardagsparade Charles

In Londen is zaterdag gerepeteerd voor Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de Britse vorst. Prins William nam als erekolonel van de Welsh Guards zelf deel aan de voorbereidingen.

In een zonnig en warm Londen deden honderden militairen mee aan de ceremonie. Door de combinatie van het warme weer, het lange staan en de zware berenmuts vielen enkelen van hen flauw.

De echte parade vindt volgende week zaterdag plaats. Dit jaar wordt voor het eerst de verjaardag van de nieuwe koning Charles gevierd. In 2022 maakte Trooping the Colour nog deel uit van de festiviteiten van het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth.

Wales

Tijdens Trooping the Colour op Horse Guards Parade toont traditiegetrouw één van de zogenoemde Household-regimenten – Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards – zijn kleuren aan de vorst. Dit jaar is die eer aan de Welsh Guards, waarvan de koning meer dan vijftig jaar erekolonel was. In december droeg hij het stokje over aan zijn zoon William. Hij is sinds het overlijden van Elizabeth de nieuwe prins van Wales.

De parade wordt al sinds 1748 gehouden ter ere van de verjaardag van de Britse vorst en is sinds 1760 een jaarlijks evenement.