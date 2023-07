Britten laten memoires Harry achter op vakantiebestemming

Britse vakantiegangers laten deze zomer opvallend veel exemplaren van het boek van prins Harry achter op hun vakantiebestemming. Onlinetouroperator On The Beach zegt tegen The Telegraph dat het al om meer dan honderd exemplaren gaat.

De afgedankte edities van Spare, zoals het boek van Harry heet, zijn gevonden in resorts in Spanje, Turkije en Griekenland. Ze lagen bij het zwembad, werden op een plank in de hotelkamer gezet of gewoon in de vuilnisbak gegooid. On The Beach-topvrouw Zoe Harris stelt dat het bedrijf “nog nooit zoiets heeft meegemaakt”.

De boeken worden door de resorts teruggestuurd, maar On The Beach vraagt om daarmee te stoppen. Bibliotheken en boekwinkels weigeren de afgedankte edities over te nemen. On The Beach wil daarom de boeken via sociale media weggeven.

Grappig

“We vonden het eerst heel grappig”, stelt Harris. “Maar de afgelopen maanden hebben verschillende hotels de boeken teruggestuurd. Nu hebben we boekenkasten vol. Ik vraag hotels om alsjeblieft te stoppen met het opsturen, anders raken we ze nooit allemaal kwijt.”

Het spraakmakende boek werd eerder dit jaar het snelst verkopende non-fictieboek ooit. In zijn memoires doet Harry allerlei onthullingen over zijn familie en privéleven.