Britten verdeeld over koning Charles’ aanpak van kwestie Andrew

Britten zijn niet onverdeeld positief over de aanpak van koning Charles van kwesties rond de relatie van prins Andrew met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat komt naar voren uit een nieuwe peiling van onderzoeksbureau YouGov onder meer dan 4200 mensen.

Van de respondenten vindt 7 procent dat Charles het heel goed heeft aangepakt, en 33 procent redelijk goed. 18 procent vindt dat Charles het redelijk slecht heeft gedaan en 14 procent zelfs zeer slecht. De overige 28 procent weet het niet.

Charles werd onlangs tijdens een bezoek nog uitgejouwd door een demonstrant die begon over Andrew en Epstein. “Hoe lang weet je al van Andrew en Epstein?” en “Heb je de politie gevraagd om de zaak te verdoezelen?”, riep hij naar de koning.

De jongere broer van Charles ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met Epstein. Recent kwam Andrew opnieuw in opspraak na de postume publicatie van de memoires van Virginia Giuffre. Met Giuffre, die de prins van seksueel misbruik beschuldigde, trof Andrew in 2022 een schikking. De prins gaf half oktober zijn titels op, maar kwam later weer onder vuur te liggen na berichten dat hij slechts symbolisch huur betaalt voor zijn residentie.