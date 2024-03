Broer prinses Catherine schrijft boek over overleden hond

James Middleton heeft een boek geschreven over zijn hond Ella. Het boek Meet Ella: The Dog Who Saved My Life gaat over het leven van de broer van prinses Catherine aan de hand van zijn relatie met de Cocker Spaniël. De memoires verschijnen op 26 september, kondigt Middleton aan.

Middleton (36) adopteerde Ella zo’n zestien jaar geleden. De hond overleed vorig jaar. Middleton heeft vaker verteld hoe Ella hem hielp bij zijn angsten en depressie.

“Het schrijven van dit boek heeft me geholpen met het rouwen om Ella, doordat ik kon vertellen wat we samen hebben meegemaakt”, vertelt hij aan het Britse tijdschrift Tatler. “We krijgen vaak het advies dat het goed is om te praten, maar ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dat kan zijn als je worstelt met iets als een klinische depressie. Mijn therapeut stelde voor om hardop tegen Ella te praten als een eerste stap en daardoor realiseerde ik me hoe krachtig het kan zijn om dingen onder woorden te brengen.”

Middleton hoopt dat zijn boek anderen aanspoort ook te praten en hij ziet het ook als een eerbetoon aan zijn trouwe viervoeter. “Ella was zoveel meer dan alleen een hond. Ze was een deel van mij, een echte metgezel, mijn naaste vertrouwelinge en heel vaak mijn therapeut. Mijn leven zou niet hetzelfde zijn geweest zonder haar en ik wilde haar herdenken en de manier waarop ze me hielp weer contact te maken met de wereld op een moment dat ik me verloren voelde.”