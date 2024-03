Broer prinses Diana maakt in memoires misbruik in jeugd bekend

Charles Spencer, de broer van de overleden Britse prinses Diana, is als jongen seksueel misbruikt en mishandeld op de kostschool Maidwell Hall waar hij op zat. Dat is te lezen in zijn aankomende memoires A Very Private School, die later deze week worden uitgebracht en waarvan een voorpublicatie is verschenen in Mail on Sunday.

In het boek beschrijft Spencer hoe hij als 11-jarige jongen slachtoffer werd van een vrouwelijke medewerker van de kostschool Maidwell Hall. Deze vrouw hield toezicht op de slaapzalen en misbruikte Spencer, en ook andere jongens, ‘s nachts. Volgens Spencer maakte de vrouw gebruik van het feit dat de jongens ver weg van huis genegenheid misten en maakte hen afhankelijk van haar. Hij noemt haar een “vraatzuchtige pedofiel” door wie zijn seksuele ontwikkeling verstoord is geraakt.

Het boek dient ook als aanklacht tegen de directeur van de kostschool, die de leerlingen strafte door hen te slaan met een pantoffel of een wandelstok. “De slagen werden snel en scherp uitgevoerd, met de volle kracht van zijn pezige arm, voordat hij je vol walging wegduwde”, schrijft Spencer. In tegenstelling tot de vrouw die hem misbruikte, noemt Spencer de directeur wel bij naam. John Porch overleed in 2022 op 95-jarige leeftijd.

Therapie

De nu 59-jarige broer van prinses Diana ontdekte pas op latere leeftijd de impact die het misbruik en de mishandeling op hem hebben gehad. Na het mislukken van zijn tweede huwelijk in 2007 ging hij in therapie, waar hij voor het eerst over zijn verleden sprak. Met zijn boek hoopt Spencer een ander licht te werpen op de gang van zaken op kostscholen in de jaren zeventig.

Maidwell Hall heeft laten weten “geschrokken” te zijn van de misbruikverhalen. De school verwijst iedereen met gelijke verhalen door naar de politie. Spencer heeft besloten geen aangifte te doen. Dit omdat het “te veel traumatische herinneringen” zou oproepen.