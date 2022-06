Broer van Luxemburgse groothertogin overleden

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg is haar jongere broer verloren. Luis Mestre is woensdag op 64-jarige leeftijd overleden in Genève, meldt het Luxemburgse hof.

Het groothertogelijk paar kondigt het nieuws op sociale media met “grote droefheid” aan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

In 2020 haalde Maria Teresa al haar agenda leeg toen haar broer in het ziekenhuis lag. Ook toen werden geen mededelingen gedaan over de reden waarom hij was opgenomen.

De 66-jarige groothertogin verloor haar andere broer Jose Antonio in 2015. Ze heeft ook nog een zus.