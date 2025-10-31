Bronnen BBC: Andrew verlaat huis niet meteen

Andrew Mountbatten-Windsor verlaat de Royal Lodge niet meteen. Dat zeggen bronnen tegen de BBC. Donderdag werd bekend dat de broer van koning Charles zijn huis op het landgoed bij Windsor Castle moet verlaten.

De verhuizing vindt mogelijk pas volgend jaar plaats. Volgens de bronnen vertrekt Andrew “zo snel als mogelijk en uitvoerbaar” uit de Lodge. Donderdag publiceerde Buckingham Palace een statement namens de koning, waarin onder meer staat dat Andrew zijn huis moet verlaten. “Er is nu formeel opdracht gegeven om het huurcontract op te zeggen en hij verhuist naar een andere privéwoning”, aldus het statement. Ook nam koning Charles Andrew de titel van prins af.

Het Britse hof maakte ook bekend dat Andrew verhuist naar een woning op het landgoed Sandringham in Norfolk, die privé wordt betaald door koning Charles. Andrew kwam opnieuw in opspraak door zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.