Bronnen: Catherine vervangt Harry als boegbeeld Britse rugbybond

Catherine, de hertogin van Cambridge, vervangt naar verluidt prins Harry als boegbeeld van de Britse Rugby Football Union, melden verschillende Britse media. Dit zou Catherine de eerste royal maken die een van Harry’s voormalige koninklijke rollen overneemt.

Insiders vertellen aan Britse media dat Catherine “binnenkort” wordt gepresenteerd als beschermvrouwe van de Rugby Football Union. Haar man William is beschermheer van het nationale rugbyteam van Wales. Die rol nam hij in 2016 over van zijn moeder, koningin Elizabeth.

Toen Harry en zijn vrouw Meghan in 2020 vrijwillig uit het Britse koningshuis stapten, stonden zij als gevolg daarvan hun taken als beschermheer- en vrouwe van verschillende instanties af. Harry blijft wel de hertog van Sussex, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Meghan blijft de vrouwelijke variant van die titels voeren.