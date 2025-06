Bronnen: Melania Trump niet naar Nederland rond NAVO-top

De Amerikaanse president Donald Trump komt zonder de first lady naar de NAVO-top in Den Haag, verwachten bronnen. Trumps vrouw Melania zou, anders dan de partners van de meeste andere leiders, thuisblijven. Dat zou betekenen dat zij niet aanwezig is bij het programma voor partners van de leiders van de 32 NAVO-landen. Koningin Máxima ontvangt hen ditmaal in Rotterdam.

Melania loopt niet alleen dat uitje mis. Ze ontbreekt ook bij het koninklijke diner met de leiders dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch. En ze vergezelt haar man niet als die, op uitnodiging van het koninklijk paar, op het paleis blijft logeren.