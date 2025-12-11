Bruiloftschampagne Charles en Diana valt niet in de smaak

Een fles van de champagne die werd geschonken op de bruiloft van toenmalig prins Charles en prinses Diana in 1981 is donderdag zonder succes geveild. Tijdens een veiling in Denemarken werd er niet geboden, valt te lezen op de website van veilinghuis Bruun Rasmussen.

De waarde van de champagne werd geschat op 500.000 tot 600.000 Deense kroon (bijna 68.000 tot ruim 80.000 euro).

Het ging volgens Bruun Rasmussen om “een extreem zeldzame magnumfles van Dom Pérignon Vintage 1961”. Naar aanleiding van het huwelijk werd een speciaal etiket gedrukt en werd de drank in een zeer beperkte oplage geproduceerd.