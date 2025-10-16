Bruneise prins Abdul Mateen en Anisha verwachten eerste kind

Prins Abdul Mateen en prinses Anisha van Brunei verwachten hun eerste kind. Het paar maakte het nieuws zelf bekend via een bericht op Instagram.

“En toen waren we met drie”, schrijft het koppel onder een zwart-witfoto waarop ze hand in hand te zien zijn. Het paar toont zich vaak op sociale media en wordt door miljoenen mensen gevolgd. De aankondiging van hun eerste kind levert dan ook duizenden felicitaties op.

Prins Abdul Mateen is het tiende kind en de vierde zoon van Hassanal Bolkiah, de sultan van Brunei. De 34-jarige prins vergezelde zijn vader tijdens internationale momenten zoals de kroning van koning Charles en het huwelijk van kroonprins Hoessein en kroonprinses Rajwa van Jordanië. In januari 2024 trouwde Abdul Mateen met Anisha Isa Kalebic tijdens een tiendaagse bruiloft.