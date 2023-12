Bryan Adams werd bevriend met prinses Diana door nummer over haar

Bryan Adams raakte goed bevriend met prinses Diana nadat zij het nummer Diana van de Canadese rocker had gehoord. Volgens Adams vond de prinses de tekst die hij gebruikte “erg grappig” en zorgde dat voor een goede band tussen de twee.

In het nummer uit 1985 zingt Adams dat hij “bijna gek werd” toen de Diana uit het nummer trouwde met een andere man. Het zou een verwijzing zijn naar de bruiloft van Lady Di en toenmalig prins Charles uit 1981. De zanger ontmoette de prinses in het vliegtuig en vertelde haar dat hij haar naam had gebruikt voor het nummer. “Ja, dat weet ik, erg grappig”, antwoordde Diana volgens Adams. “Ik zou het eigenlijk nog wel eens willen horen”, zei ze daarna volgens de zanger.

Adams werd vervolgens uitgenodigd op het paleis om met Diana thee te komen drinken. “Het was raar en surrealistisch, als ik erover nadenk”, zegt Adams in gesprek met The Sunday Times. “Ik vond Diana heel erg aardig, ze was een geweldige vrouw en een supergrote inspiratiebron. Haar ontmoeten was echt een van de beste dingen die me ooit is overkomen.”