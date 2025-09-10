Buckingham Palace bevestigt: Charles en Harry dronken samen thee

Buckingham Palace heeft woensdagavond aan Britse media bevestigd dat koning Charles in zijn residentie Clarence House thee heeft gedronken met zijn zoon Harry. Het was de eerste keer in twintig maanden dat de prins en de vorst elkaar ontmoetten.

Analisten noemen dit de eerste stap in het herstel van hun relatie, die de afgelopen jaren verstoord raakte. Harry en zijn vrouw Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten. Ze leverden hun koninklijke aanspreektitels in en hebben geen officiële verplichtingen meer uit naam van de familie.

Sindsdien heeft het echtpaar zich meerdere keren kritisch uitgelaten over de Britse koninklijke familie. Harry is deze week in het Verenigd Koninkrijk voor een groot aantal bezoeken.