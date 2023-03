Buckingham Palace bevestigt dat Lilibet een prinses is

Buckingham Palace heeft woensdag bevestigd dat de kinderen van prins Harry en zijn vrouw Meghan de titel van prins en prinses gaan gebruiken. De kinderen Lilibet en Archie worden voortaan bij officiële gelegenheden zo aangesproken, melden Britse media.

De titels worden op korte termijn ook aangepast op de website van het paleis.

Een woordvoerder van de Sussexes noemde Lilibet tegenover het Amerikaanse tijdschrift People al “prinses” in het bericht over de doop van Lilibet. Zij en haar oudere broer Archie zijn sinds de dood van koningin Elizabeth vorig jaar technisch gezien prins en prinses. Dat komt door een beslissing van koning George. Hij bepaalde in 1917 dat alle kleinkinderen van een monarch automatisch die titel krijgen.