Buckingham Palace deelt nieuwe foto van jarige prinses Anne

Buckingham Palace heeft vrijdag ter ere van de 75e verjaardag van prinses Anne een nieuwe foto gedeeld van de zus van koning Charles. De foto is genomen door John Swannell, die eerder ook officiële portretten schoot van prinses Diana en koningin Elizabeth.

De foto is volgens het hof vorige maand genomen op Gatcombe Park, de privéresidentie van The Princess Royal, zoals Anne ook wordt genoemd. De prinses draagt een blauw pakje met witte boorden.

Buckingham Palace deelt de hele week al (oude) beelden van de jarige prinses. Donderdagavond deelde het hof een filmpje met zwart-witbeelden uit de jeugd van Anne.