Buckingham Palace eert eigen imkers op Wereld Bijendag

Buckingham Palace heeft zaterdag vanwege Wereld Bijendag zijn eigen imkers geëerd. Op sociale media deelt het hof foto’s van de imkers tijdens hun werk bij de koninklijke residenties en op de website zijn meerdere feiten gepubliceerd over de relatie van het Britse koningshuis met bijen.

Zo zijn bij Buckingham Palace vier korven te vinden, bij Clarence House nog eens twee en ook bij Sandringham worden bijen gehouden. De honing wordt het hele jaar door gebruikt in de keukens van de residenties, ook tijdens evenementen. Koningin Elizabeth was daar zo trots op dat ze paus Franciscus tijdens hun eerste officiële ontmoeting in 2014 een potje honing gaf.

Ook de rest van de familie houdt van honing. Zo doet koning Charles een lepeltje in zijn thee en houden koningin Camilla en prinses Catherine zelf bijen. Op sociale media is vanwege Wereld Bijendag ook een foto gedeeld van Catherine die aan het werk is met haar bijen.