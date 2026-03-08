Buckingham Palace eert vrouwen op Internationale Vrouwendag

Het Britse hof staat zondag, op Internationale Vrouwendag, stil bij een aantal “geweldige vrouwen” die koningin Camilla het afgelopen jaar heeft ontmoet. Zo wordt bijvoorbeeld onder meer de Française Gisèle Pelicot, die jarenlang door haar echtgenoot is misbruikt en verkracht, geëerd.

“Vandaag op Internationale Vrouwendag vieren we de bijzondere vrouwen van wie de moed, creativiteit en empathie bijdragen aan het vormen van sterkere gemeenschappen over de hele wereld”, schrijft Buckingham Palace bij de fotoserie op sociale media. “Madame Pelicots buitengewone moed om namens alle slachtoffers haar stem te laten horen, heeft haar wereldwijde bewondering opgeleverd en in 2025 werd zij onderscheiden met het Legioen van Eer”, staat bij een foto van Camilla en Pelicot.

Verder heeft het hof ook aandacht voor jockey Aamilah Aswat, schrijfster Maggie O’Farrell en Sharon Baker, die als slachtoffer van huiselijk geweld te zien was in Camilla’s documentaire Her Majesty the Queen: Behind Closed Doors over huiselijk geweld.