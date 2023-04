Buckingham Palace onthult nieuwe foto’s Charles en Camilla

Buckingham Palace heeft vrijdagavond nieuwe foto’s van koning Charles en koningin-gemalin Camilla vrijgegeven. De foto’s zijn vorige maand gemaakt in de Blue Drawing Room op Buckingham Palace, meldt het paleis in een persverklaring.

De foto’s zijn gemaakt door Hugo Burnand, een Britse fotograaf die vaker ingehuurd wordt door de koninklijke familie. Burnand maakte in 2005 bijvoorbeeld ook de officiële foto’s van de bruiloft van Charles en Camilla en deed dat in 2011 ook tijdens de huwelijksplechtigheid van prins William en diens vrouw Catherine.

De nieuwe foto’s gaan gepaard met een uitgebreide omschrijving van onder meer de kleding die de koning en zijn vrouw dragen. Zo is Charles te zien in een pak van het merk Anderson & Sheppard met daaronder een overhemd van Turnbull & Asser. Camilla gaat gekleed in een blauwe wollen jurk van ontwerpster Fiona Clare. Daarbij draagt ze de druppelvormige pareloorbellen met saffier en robijn die van koningin Elizabeth zijn geweest. De parelketting om haar hals komt uit haar eigen privécollectie, meldt het paleis.

Ook de setting van de plaatjes wordt uitgebreid toegelicht. Op de beelden zit de koning in een met verguld hout beklede fauteuil, die in 1828 werd geschonken aan koning George IV voor de inrichting van Windsor Castle. Achter de koning hangt een portret van zijn voorganger George V. Op haar foto’s zit de koningin-gemalin in een zogeheten bergèrefauteuil, die waarschijnlijk rond 1812 in opdracht van, toen nog prins van Wales, George IV gemaakt is voor de inrichting van Carlton House.