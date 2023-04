Buckingham Palace onthult route van optocht bij kroning Charles

Buckingham Palace heeft zondagavond meer details over de kroning van Charles op 6 mei bekendgemaakt. Zo is onder meer onthuld wat de route is van de optocht door Londen en welke rijtuigen worden gebruikt.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla stappen in de ochtend bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt vanwege het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11.00 uur lokale tijd begint.

Na de dienst nemen Charles en Camilla ongeveer dezelfde route terug in de gouden koets. Dat rijtuig reed vorig jaar tijdens het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth voor het eerst in twintig jaar weer door Londen.