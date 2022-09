Buckingham Palace ontving 50.000 brieven na overlijden Elizabeth

Buckingham Palace heeft in totaal meer dan 50.000 brieven ontvangen in de weken na het overlijden van koningin Elizabeth. Normaliter ontvangt Buckingham Palace zo’n duizend brieven per week.

Vrijdagavond werd een foto van het verwerken van de brieven gedeeld. Van al die brieven werden er zo’n 6500 op de dag na de uitvaart van de Britse vorstin gestuurd. Op de foto van Buckingham Palace is te zien hoe medewerkers van het zogenoemde Correspondence Team de brieven lezen.

Alle brieven worden volgens Buckingham Palace “grondig gelezen” door het team. Het Correspondence Team verwerkt tevens alle cadeaus die naar de leden van de koninklijke familie worden gestuurd.

Koningin Elizabeth overleed begin september op 96-jarige leeftijd op haar vakantieadres Balmoral Castle in Schotland.