Buckingham Palace past titel Camilla aan naar koningin

Camilla draagt sinds haar kroning officieel de titel koningin, in plaats van koningin-gemalin. Op de website van het Britse koninklijk huis is de titel direct aangepast.

Koningin-gemalin is de titel die wordt gebruikt voor de vrouw van een regerend koning, dat verandert echter in de loop van tijd – of na een kroning – in principe naar koningin. Een vrouwelijke troonopvolger draagt vanzelfsprekend al de titel koningin.

De in september overleden koningin Elizabeth maakte in februari vorig jaar bekend dat Camilla de titel koningin-gemalin zou krijgen zodra haar zoon Charles koning werd. “Het is mijn oprechte wens dat, wanneer de tijd rijp is, Camilla bekend komt te staan als koningin-gemalin”, schreef Elizabeth in een brief. Volgens de BBC betekent de keuze voor de titel van koningin-gemalin dat Elizabeth wilde dat Camilla een volwaardige koninklijke rol zou vervullen naast Charles. Elizabeths eigen echtgenoot, prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemaal, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.