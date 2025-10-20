Buckingham Palace past titel prins Andrew aan op website

Buckingham Palace heeft de koninklijke titel van prins Andrew maandag gewijzigd op hun officiële website. Waar hij voorheen werd aangeduid als hertog van York, wordt hij nu prins Andrew genoemd.

Afgelopen vrijdag kwam de verklaring van prins Andrew naar buiten dat hij vrijwillig zijn koninklijke titels opgeeft. “Na overleg met de koning en mijn familie hebben we geconcludeerd dat de aanhoudende beschuldigingen aan mijn adres afleiden van het werk van de koning en de koninklijke familie”, zei Andrew in de verklaring.

Andrew blijft wel prins, omdat hij die titel bij zijn geboorte heeft gekregen.

De prins ligt al jaren onder vuur om zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn contacten met China. Zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zal de titel hertogin van York ook niet meer gebruiken. De beslissing heeft verder geen gevolgen voor hun dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie.