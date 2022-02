Buckingham Palace reageert niet op schikking Andrew

Buckingham Palace weigert een reactie te geven op het nieuws dat prins Andrew heeft geschikt met Virginia Giuffre in de misbruikzaak die zij in de Verenigde Staten tegen hem had aangespannen. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag.

De hertog van York zou jaren geleden meerdere keren seks hebben gehad met de destijds minderjarige tiener Giuffre. Andrew heeft dit echter altijd ontkend. Buckingham Palace liet vorige maand wel weten dat de prins zich in de misbruikzaak “als burger” zou moeten verdedigen.

Het is niet bekend hoeveel geld de zoon van koningin Elizabeth moet betalen om de misbruikzaak af te kopen. Volgens The New York Times zou Andrew wel hebben toegezegd een “forse donatie” te doen aan een organisatie die opkomt voor “de rechten van slachtoffers”.