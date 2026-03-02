Buren Høiby hoorden ‘pleuris uitbreken’ tijdens ruzie met ex

Voormalige buren van Marius Borg Høiby en zijn ex-vriendin Nora Haukland zeggen dat het stel in eerste instantie gelukkig leek, maar dat dit veranderde na een incident in de zomer van 2022. Ze hoorden toen een “intens” kabaal uit het appartement komen en maakten zich ernstig zorgen over wat zich daar afspeelde, getuigden ze maandag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo.

“Mijn man stuurde me een bericht dat bij de buren ‘de pleuris was uitgebroken’. Hij vroeg zich af of hij ernaartoe moest of de politie moest bellen. Hij was bezorgd en zei dat het geen normaal lawaai was”, getuigde de buurvrouw. Zij adviseerde hem om contact op te nemen met de politie, maar omdat het lawaai uiteindelijk stopte, deed hij dat niet.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit zou toen een gat in de slaapkamerdeur hebben geslagen, nadat Haukland zich op de kamer had opgesloten. De deur zou haar in het gezicht hebben geraakt. Vervolgens zou Høiby Haukland bij de keel hebben gegrepen, haar op bed hebben gegooid en tegen haar hebben geschreeuwd.

Appjes

Maandag werden ook honderden appjes voorgelezen die Høiby en Haukland gedurende hun relatie naar elkaar stuurden. De berichtjes lopen ver uiteen, met aan de ene kant meerdere uitgebreide liefdesverklaringen en plannen voor kinderen, tot enorme ruzies, vermeend ontrouw en geweld en jaloezie. De aanklager is van mening dat Høiby Haukland onder een regime van angst plaatste, onder andere door manipulatie en controlerend gedrag, iets wat uit de appjes zou blijken.

Uit de berichten die maandag werden voorgelezen, bleek onder meer dat Haukland de relatie in september 2022 uitmaakte en dat ze dat vervolgens aan kroonprinses Mette-Marit en Høiby’s vader, Morten Borg, vertelde. De 29-jarige Høiby accepteerde dit niet en maakte een lijstje van dingen die hij aan zichzelf wilde veranderen om Haukland terug te winnen. Hij somde daarin onder meer zijn eigen jaloezie, woede en drugsgebruik op.

Noorse media zijn terughoudend in het publiceren van details uit de berichten. In totaal zitten in het dossier 830 pagina’s aan appjes.