Buren prins William klagen over beveiliging rond nieuwe woning

Buren van prins William klagen over de strenge veiligheidsmaatregelen rond zijn nieuwe woning bij Windsor, zo schrijft de Britse krant The Mail on Sunday. Rond Forest Lodge zijn hekken, camera’s en borden met verboden toegang geplaatst. Daardoor zijn delen van Windsor Great Park niet langer vrij toegankelijk voor omwonenden.

William woont volgens de Britse krant sinds november in Forest Lodge met zijn vrouw Catherine en de drie kinderen George, Charlotte en Louis. Bewoners zijn naar eigen zeggen “overvallen door de maatregelen”. Wandel- en ruiterpaden zijn afgesloten en een lokale weg door het park is permanent dicht, waardoor bewoners moeten omrijden. Ook mensen die tegen betaling toegang hadden tot delen van het park zeggen dat zij daar nu geen gebruik meer van kunnen maken.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat overleg met omwonenden achterwege kon blijven vanwege de “gevoeligheid van de locatie en het feit dat Forest Lodge op Kroondomein ligt”.