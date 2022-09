Burgemeester Deurne vond bezoek koningspaar geslaagd

Greet Buter, de burgemeester van de Brabantse gemeente Deurne, kijkt terug op een “geslaagd” bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dat liet ze donderdag na afloop weten op de website van haar gemeente.

“We hebben laten zien en verteld wat er speelt in Deurne en hoe diverse partijen hieraan werken”, aldus de burgemeester. “Dat het paar ook lang de tijd nam voor het tafelgesprek, werd erg gewaardeerd.”

De koning en koningin gingen donderdag op streekbezoek in de Peel. Ze begonnen in Deurne, waar boeren als protest ongeveer dertig omgekeerde Nederlandse vlaggen hadden opgehangen. De gemeente liet eerder weten die actie te betreuren. Later was het koningspaar in Gemert-Bakel en Helmond.