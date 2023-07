Burgemeester Emmen: Koninsgdag moet ‘onvergetelijk feest’ worden

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen zegt te hopen dat het bezoek van de koning tijdens Koninsgdag 2024 een onvergetelijk feest wordt. “Wij willen tijdens het bezoek het beste van onszelf laten zien en hem graag kennis laten maken met de veelzijdigheid van onze stad, de dorpen en de wijken. Die kennismaking gebruiken we ook om de trots van de inwoners op gemeente en regio onder zijn aandacht te brengen.” Vrijdag werd bekend dat de koning en zijn gezin naar Drenthe afreizen voor de 57e verjaardag van koning Willem-Alexander.

De gemeente zegt samen met de provincie een feest te willen organiseren dat past bij de Drentse schaal. “Zowel in omvang als qua kosten.”

De komende maanden wordt onderzocht welke locatie in Emmen het meest geschikt is voor het programma. De voorbereidingen gaan direct beginnen. De gemeente denkt naar eigen zeggen aan “het verbinden van de geschiedenis van Emmen met het heden en de toekomstige ambities van de gemeente”. “We willen laten zien hoe naoberschap een belangrijke rol speelt in onze samenleving”, aldus de burgemeester.

Thema’s die volgens de gemeente een plek kunnen krijgen in het programma zijn onder meer de energietransitie en de hoogwaardige maakindustrie. “Ook kan aandacht worden besteed aan de centrumfunctie die Emmen in de regio vervult en hoe de Nedersaksenlijn daaraan kan gaan bijdragen.” In het programma is volgens de gemeente ruimte voor de toeristisch-recreatieve sector, sportverenigingen, kunst en cultuur en maatschappelijke organisaties. Ook inwoners kunnen ideeën aanleveren.