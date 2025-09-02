Burgemeester Halsema nodigt prinses Amalia uit

Prinses Amalia gaat volgende week op bezoek bij de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In de ambtswoning van Halsema spreekt de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de burgemeester en de Amsterdamse wethouders over de ontwikkelingen in de stad, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag aangekondigd.

De Prinses van Oranje spreekt ook met verschillende Amsterdammers die een belangrijke rol spelen in of voor de stad om Amsterdam en haar inwoners beter te leren kennen. Er komen onder meer vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de culturele en maatschappelijke sector en sportorganisaties langs.

De 21-jarige Amalia treedt met het bezoek in de voetsporen van haar vader. Willem-Alexander werd toen hij net zo oud was ook ontvangen door de hoofdstad, destijds op uitnodiging van burgemeester Ed van Thijn.

Amalia studeert al enkele jaren in Amsterdam. Eerder dit jaar rondde ze aan de Universiteit van Amsterdam haar bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) af. Dit studiejaar volgt Amalia op dezelfde universiteit de bachelor Nederlands Recht. Daarnaast volgt ze het opleidingsprogramma aan het Defensity College.