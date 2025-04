Burgemeester heel tevreden over Koningsdag in Doetinchem

“Hier staat een heel tevreden burgemeester”, reageert burgemeester Mark Boumans van Doetinchem na de viering van Koningsdag in zijn stad. “Alles verliep zoals we hadden gewild.”

“Ik vond het fantastisch, ik heb een hele, hele leuke dag gehad”, zegt Boumans. “Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Ik heb de indruk dat de koninklijke familie het ook leuk vond, en volgens mij hebben alle bezoekers van de binnenstad genoten.”

De tv-uitzending van de feestelijkheden gaat Boumans op een rustig moment nog eens terugkijken.

Gemeenschapszin

Gevraagd naar het begrip ‘gemeenschapszin’, waarover de koning zaterdag sprak, zei Boumans in tv-programma EenVandaag dat we in een tijd leven dat mensen meer aandacht voor elkaar zouden moeten hebben. “We moeten weer omzien naar een ander, aan collectieve doelen werken, het publieke bestel een beetje meer gaan respecteren.”

De VVD-burgemeester zei “daar wel scheurtjes te zien ontstaan, ook wel een beetje door het gedoe met de huidige regering”. Hij denkt dat het tijd is dat “we laten zien dat het anders kan. Lokaal kunnen we dit, dat hebben we volgens mij vandaag laten zien. Dat de Achterhoek gewoon een plek is waar we nog normaal en leuk met elkaar omgaan. Dat is volgens mij de basis voor de toekomst”, aldus Boumans tegen EenVandaag.