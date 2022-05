Burgemeester Londen wijst uitnodiging prins Harry en Meghan af

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft de uitnodiging van prins Harry en Meghan om hen in hun huis in Californië op te zoeken afgewezen. Dat melden verschillende Britse media. De hertog en hertogin van Sussex zouden de burgemeester hebben uitgenodigd omdat ze vorige week niet op een feest van de burgemeester in Los Angeles konden komen.

Khan wees het verzoek af vanwege “logistieke problemen”, schrijft het Britse dagblad Daily Mail. Zo zou de burgemeester een druk rooster hebben en zou het anderhalf uur kosten om van zijn feest in Hollywood bij de riante villa van het stel te komen in Montecito (Californië).

De krant suggereert echter dat de burgemeester niet betrokken zou willen raken bij de geschillen in de familie, die zouden zijn ontstaan nadat Harry en Meghan afstand deden van hun koninklijke titels en hun koninklijke taken opgaven. Een paar dagen na het bezoek aan de Verenigde Staten zag hij prins William en koningin Elizabeth. Khan sprak William, met wie hij bevriend is, tijdens de finale van de FA Cup en koningin Elizabeth tijdens de opening van het infrastructuurproject Crossrail.

Een woordvoerder van de Archewell Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van prins Harry en Meghan, zou tegenover de krant The Evening Standard niet ontkennen dat Khan een uitnodiging van het stel heeft afgewezen.