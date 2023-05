Burgemeester New York: achtervolging prins Harry was roekeloos

Eric Adams, de burgemeester van New York, noemt het “roekeloos en onverantwoordelijk” dat paparazzi de achtervolging hebben ingezet op prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het stel en Meghans moeder Doria Ragland werden dinsdagavond in New York twee uur achtervolgd, liet hun woordvoerder weten.

De burgemeester zei woensdag dat hij nog geen volledige update van de situatie had gekregen, maar dat hij het zorgelijk vond dat er op verscheidene momenten bijna een ongeluk had plaatsgevonden tijdens de achtervolging. “Het is duidelijk dat de pers, de paparazzi, de perfecte foto willen maken”, zei Adams. “Maar de openbare veiligheid moet altijd vooropstaan.”

Adams haalde ook het overlijden van prinses Diana in 1997 door een auto-ongeluk na een achtervolging door paparazzi aan. “Ik denk dat iedereen zich herinnert hoe zijn moeder is overleden en het zou vreselijk zijn om een onschuldige omstander te verliezen of dat er iets met het koppel gebeurt.” De burgemeester benadrukte ook dat hij het “onwaarschijnlijk” acht dat de achtervolging twee uur duurde, omdat een achtervolging van tien minuten al flink zou zijn in een drukke stad als New York.

Volgens een woordvoerder van Harry duurde de “meedogenloze achtervolging” meer dan twee uur. De achtervolging leidde tot “meerdere bijna-aanrijdingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en agenten van de politie van New York”, meldde hij verder. Het incident zou hebben plaatsgevonden nadat Harry en Meghan aanwezig waren bij een prijsuitreiking in New York. Bij dat evenement nam Meghan de Women of Vision Award in ontvangst.