Burgemeester Purmerend heeft begrip voor uitgesteld bezoek Máxima

Ellen van Selm, de burgemeester van Purmerend, heeft begrip voor de beslissing van koningin Máxima om haar bezoek aan de gemeente uit te stellen vanwege ziekte. “Gezondheid gaat voor alles”, aldus de burgemeester.

Máxima zou vrijdag vier locaties bezoeken in de gemeente Purmerend en gesprekken voeren met inwoners die zich inzetten voor hun buurt. De koningin heeft echter de griep en moest donderdag ook al een bezoek in Rotterdam afzeggen.

“Wij wensen Hare Majesteit een spoedig herstel”, schrijft de burgemeester in een reactie. “Wij zullen haar op een later moment alsnog in Purmerend verwelkomen.” De nieuwe datum voor het bezoek is nog niet bekend.