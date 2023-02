Cadeautjes voor Oranjes op Curaçao, Amalia bedankt in het Spaans

Prinses Amalia spreekt een aardig woordje over de grens, zo bleek donderdag tijdens een bezoek aan de wijk Otrabanda in Willemstad op Curaçao. De 19-jarige prinses kreeg daar een kunstwerk van zichzelf cadeau, en bedankte daarvoor uitgebreid in het Spaans.

Eerder liet ze ook in het Nederlands weten wat ze van het cadeau vond. “Ik kan het zelf totaal niet, dus ik vind het heel knap als mensen dit wel kunnen”, zo zei ze over het schilderij.

Eerder kregen haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, een cadeau van een verslaggever van SBS. Het was een foto van hun huwelijksdag, omdat het koningspaar donderdag precies 21 jaar getrouwd is. “Het is heel zonnig, net als 21 jaar geleden. Dit hadden we in Nederland niet gehad”, zei de koningin over haar trouwdag.