Californië waarschuwt tijdens werkbezoek Máxima voor stroomuitval

Terwijl koningin Máxima er op werkbezoek is, waarschuwt de Amerikaanse staat Californië dat door de aanhoudende hitte de kans op stroomuitval groot is. De netbeheerder heeft dinsdagavond (lokale tijd) het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven, omdat het energienet de vraag niet aankan.

Mensen in Californië kregen via hun telefoon een noodoproep te zien van de Californische autoriteiten. “Bespaar nu elektriciteit om de publieke gezondheid en veiligheid te beschermen. Extreme hitte belast het energienet van de staat. Stroomuitval kan plaatsvinden indien u geen actie onderneemt. Schakel niet-essentiële stroom af of verminder het indien de gezondheid het toelaat, vanaf nu tot 21.00 uur”, luidde de boodschap aan het begin van de avond.

Californië kampt met zeer hoge temperaturen en de hittegolf duurt naar verwachting tot vrijdag. In de stad Sacramento werd dinsdag een nieuw temperatuurrecord voor de stad gevestigd. Daar werd het ruim 46 graden. Koningin Máxima is dinsdag nog in San Francisco, daar werd het rond de 37 graden.

Máxima is tot en met vrijdag op werkbezoek in de VS. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan, maar vanwege een longontsteking mag hij niet vliegen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Kuipers (Volksgezondheid), minister Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zijn wel mee.