Cambridges nemen Charlotte mee naar Commonwealth Games

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben hun dochter prinses Charlotte dinsdag meegenomen naar de zesde dag van de Commonwealth Games in Birmingham. De drie namen plaats op de tribune van het Sandwell Aquatics Centre om getuige te zijn van de zwemwedstrijden.

De 7-jarige Charlotte leek zich uitstekend te vermaken. Op foto’s is te zien dat ze enthousiast meeklapt, naar adem snakt bij spannende momenten en speels haar tong uitsteekt. Op de tribune zag ze bovendien bekende gezichten, want ook haar oudoom prins Edward, oudtante Sophie en hun kinderen Louise en James waren van de partij. De Wessexes waren maandag ook al bij verschillende wedstrijden aanwezig.

Charlotte is naar verluidt een groot sportfan. Dat was afgelopen week ook al te zien toen ze met haar vader een videoboodschap opnam om de Engelse voetbalsters succes te wensen in de finale van het EK voetbal.

De prinses trad de afgelopen maanden al vaker in het openbaar met haar ouders. Zo was ze bij verschillende gelegenheden aanwezig rond het platina jubileum van koningin Elizabeth.