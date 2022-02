Cameraman Roger Deakins geridderd

De Britse cinematograaf Roger Deakins is dinsdag geridderd vanwege zijn bijdrage aan de filmindustrie. Prins Charles ridderde de cameraman op Windsor Castle.

De 72-jarige Deakins, die Oscars heeft gewonnen voor zijn werk aan Blade Runner 2049 en 1917, vindt het erg bijzonder dat hij voortaan ‘sir’ voor zijn naam heeft staan. Hij laat in een reactie aan Britse media ook weten dat de eer niet alleen voor hem is, maar voor iedereen met wie hij heeft samengewerkt. “Dat is altijd het jammere aan prijzen; dat iedereen die wint slechts een onderdeel is van iets groters waarbij veel meer mensen betrokken zijn.”

De cinematograaf heeft ook meerdere BAFTA’s op zijn schoorsteenmantel staan. Die won hij voor onder meer The Man Who Wasn’t There en No Country for Old Men. Voor films als The Shawshank Redemption, Fargo en Skyfall werd hij genomineerd voor een Oscar en andere prestigieuze filmprijzen.