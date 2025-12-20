Camilla bedankt presentatoren van Strictly Come Dancing

De Britse koningin Camilla heeft zaterdag de presentatoren van dansprogramma Strictly Come Dancing bedankt. In een persoonlijk bericht dat in de uitzending werd voorgelezen bedankte zij Claudia Winkleman en Tess Daly voor het “pure geluk” dat zij elke uitzending bij miljoenen Britten brengen.

Daly en Winkleman presenteerden zaterdag hun laatste uitzending samen. Daly presenteerde het programma sinds 2004, Winkleman haakte in 2014 aan. Het is een publiek geheim dat Camilla groot fan van het programma is.

“Terwijl jullie je opmaken voor de laatste draai, wil ik jullie bedanken namens miljoenen Britten die elke week kijken”, aldus Camilla. “Ik heb vaak gedacht dat Strictly niet zozeer over dansen gaat, maar over vriendschappen. De connecties die worden gesmeed, de problemen die worden overwonnen en het plezier in het realiseren van een gezamenlijke uitdaging. Als dat waar is, zijn jullie het grootste team van Strictly geweest.”

De vorstin prijst “de warmte, compassie en oprechte vrolijkheid die jullie uitstraalden vormde het hart van het succes van de show. Ik spreek namens iedereen als ik zeg dat jullie ronduit geweldig zijn geweest. Ik wens jullie alle succes, waar het leven jullie ook heenvoert. Maar beloof ons één ding: blijf dansen!” In de hele uitzending kregen de scheidende presentatoren veel loftuitingen en bedankjes.