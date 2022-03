Camilla benoemd tot beschermvrouwe van National Theatre

Camilla is vrijdag door koningin Elizabeth benoemd tot de nieuwe koninklijke beschermvrouwe van het National Theatre in Londen. De hertogin van Cornwall neemt daarmee het stokje over van Meghan, die deze rol eerder vervulde. Meghan heeft samen met prins Harry afstand gedaan van alle werkzaamheden voor het Britse koningshuis.

“We zijn verheugd aan te kondigen dat hare koninklijke hoogheid de hertogin van Cornwall onze Koninklijke Beschermvrouw is geworden”, meldt het theater op Twitter. “De hertogin, al lang een voorstander van de kunsten, is een toegewijd fan van theater en voorvechter van literatuur en drama.”

Bovendien heeft de vrouw van prins Charles zich ook tijdens de coronapandemie ingezet voor de industrie, schrijft Rufus Norris, directeur van het theater, in een verklaring. “Ik kijk ernaar uit om nog vele jaren met hare koninklijke hoogheid te gaan werken.” Tot slot bedankt Norris koningin Elizabeth voor haar steun aan het theater.

Eind januari werd al bekend dat de Britse koningin Camilla tot nieuwe beschermvrouwe zou gaan benoemen. Camilla zou in 2019 “behoorlijk boos” zijn dat de prestigieuze rol naar Meghan ging en niet naar haar, vertelde een ingewijde daar eerder over aan The Sunday Times. “Ze wilde het echt. Ze zal des te blijer zijn om de rol nu op zich te nemen, nadat ze teleurgesteld was dat ze het de eerste keer niet kreeg.”