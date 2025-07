Camilla benoemd tot viceadmiraal bij de Britse marine

Koningin Camilla is woensdag benoemd tot viceadmiraal van de Britse Marine. Dat gebeurde in aanloop naar een bezoek aan Devonport. Volgens Britse media is Camilla het eerste lid van de koninklijke familie dat deze eretitel draagt.

Camilla was aanwezig bij een ceremonie om het einde van een opdracht van de onderzeeër HMS Astute te markeren. De koningin gaf in 2007 de naam aan het schip, toen zij nog hertogin van Cornwall was. Camilla is de zogeheten ‘Lady Sponsor’ van de onderzeeër en heeft volgens The Telegraph elk jaar een brief gestuurd naar de bemanning.

Onlangs stuurde zij nog thee en shortbread (een soort zandkoekje).