Camilla bevestigt laatste klaproos bij herdenkingsproject

Koningin Camilla heeft dinsdag in Corsham de laatste gebreide klaproos bevestigd aan een project van meer dan 31.000 bloemen bij de toren van de St Bartholomew’s-kerk, meldt The Independent. De klaprozen maken deel uit van The Poppy Project, een gemeenschapsinitiatief ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, tachtig jaar geleden.

De koningin legde bij de kerk ook een krans om de oorlogsslachtoffers te herdenken en bezocht een speciale klaprozenwinkel waar gratis breilessen werden gegeven. Later op de dag opende ze in het nabijgelegen dorp Bromham een nieuw gemeenschapscentrum.

“Het was geweldig om vandaag zoveel mensen uit de gemeenschap (en hun honden!) in Wiltshire te ontmoeten,” schreef Camilla na afloop op Instagram.