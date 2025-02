Camilla bezoekt centrum dat slachtoffers van verkrachting helpt

De Britse koningin Camilla heeft donderdag een bezoek gebracht aan een nieuw Sexual Assault Referral Centre in Exeter. Daar worden mensen die slachtoffer zijn van verkrachting geholpen.

Op een video die de Britse koningshuisverslaggever Rebecca English deelt op X is te zien dat Camilla in gesprek gaat met mensen die werkzaam zijn in het centrum. “Dat is het minste wat ik kan doen”, zegt Camilla in de video, wanneer iemand zegt dat het goed is dat de koningin langskomt. “Het is belangrijk werk dat jullie hier doen”, vervolgde de vrouw van koning Charles.

Camilla bracht het bezoek in het kader van de Sexual Abuse & Sexual Violence Awareness Week, die nog tot zondag duurt. De week heeft als doel om aandacht te vragen voor problematiek rond seksueel misbruik en seksueel geweld.