Camilla bezoekt koning Charles opnieuw in ziekenhuis

Koningin Camilla is zondagmiddag opnieuw bij koning Charles op bezoek gegaan in de London Clinic. De vorstin kwam even na 12.00 uur lokale tijd per auto aan bij het privéziekenhuis in de Britse hoofdstad.

Charles bracht van zaterdag op zondag voor de tweede maal een nacht door in het ziekenhuis nadat hij daar vrijdagochtend was opgenomen voor een operatie aan zijn prostaat. Vooraf werd verwacht dat de koning slechts een nacht in het ziekenhuis zou moeten blijven.

Zaterdag was de koningin ook al op bezoek bij haar man. Vrijdag verbleef ze maar liefst zes uur in het ziekenhuis, voor ze het hospitaal aan het einde van de middag weer verliet. Daar zei ze tegen de aanwezige pers dat het “goed” met haar man ging. Vrijdagavond keerde ze ook nog eventjes terug.