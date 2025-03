Camilla bezoekt paardenraces van Cheltenham Festival

De Britse koningin Camilla is woensdag bij de paardenraces op het Cheltenham Festival, een prestigieus evenement waarbij een reeks steeplechases plaatsvindt.

De 77-jarige koningin is beschermvrouwe van de Jockey Club en zal later op de dag een trofee uitreiken aan de winnaar van The Queen Mother Champion Chase. Die prijs reikte zij in voorgaande jaren vaker uit. Koning Charles was er woensdag niet bij, maar er waren wel andere leden van de Britse koninklijke familie bij de paardenraces. Zo werden prinses Eugenie en Zara Tindall, de dochter van prinses Anne, gespot bij het evenement.

Het vierdaagse Cheltenham Festival wordt al sinds 1902 gehouden en wordt gezien als het hoogtepunt op de springracekalender. De huidige editie duurt nog tot en met vrijdag.