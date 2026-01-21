Camilla bezoekt zorgcentrum met Geri Halliwell

Koningin Camilla heeft woensdag een uitstapje gemaakt met voormalig Spice Girl Geri Halliwell-Horner. De Britse koningin ging in Cheltenham naar een centrum van Maggie’s, een liefdadigheidsinstelling die hulp biedt aan mensen met kanker.

Het bezoek vond plaats in het kader van het 30-jarig bestaan van de organisatie, waarvan Camilla sinds 2008 voorzitter is. Nadat de koningin was voorgesteld aan verschillende gasten, gaf ze Halliwell-Horner een warme omhelzing. Samen met de voormalige popster dronk ze een kopje thee met twee mensen die zijn behandeld voor kanker en worden ondersteund door Maggie’s. In het centrum onthulde Camilla ook een portret van zichzelf. In een toespraak herinnerde de koningin zich haar eerste ontmoeting met Maggie Keswick Jencks, de oprichter van de stichting.

Voor Camilla kwam de ziekte de afgelopen jaren ook dichtbij. Zowel haar man Charles als prinses Catherine kreeg te maken met kanker.