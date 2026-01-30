Camilla bij herdenking voor overleden auteur Jilly Cooper

Koningin Camilla heeft vrijdag in Londen een herdenkingsdienst bijgewoond voor haar vriendin, auteur Dame Jilly Cooper. De dienst vond plaats in de Southwark Cathedral. Ook acteurs David Tennant, Danny Dyer en Bella Maclean, bekend van de serie Rivals, waren aanwezig, meldt de BBC.

Cooper, schrijfster van bestsellers als Riders en Rivals, overleed in oktober onverwachts op 88-jarige leeftijd na een val. De Britse vorstin bracht haar eerder al een eerbetoon en noemde haar een “wonderlijk geestige en meelevende vriendin” en een “legende” die “een geheel nieuw genre in de literatuur” creëerde.

Coopers boek Rivals werd in 2024 verfilmd tot een Disney+-serie. Camilla bezocht afgelopen december de cast en crew tijdens de opnames van het tweede seizoen.