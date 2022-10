Camilla bij uitreiking Booker Prize uit aan Sri Lankaan

De Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka is de winnaar van de Britse Booker Prize voor zijn satirische roman The Seven Moons of Maali Almeida. Koningin-gemalin Camilla was aanwezig bij de uitreiking van de prestigieuze literaire prijs in een theater in Londen.

Het was voor het eerst na de coronapandemie dat er van de prijsuitreiking weer een grootscheeps evenement was gemaakt, melden Britse media. De prijs is bedoeld voor auteurs van een Engelstalig boek. De winnaar krijgt 50.000 pond (bijna 58.000 euro).