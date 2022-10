Camilla brengt eerste werkbezoek in nieuwe rol aan kraamafdeling

Camilla heeft donderdag voor het eerst een werkbezoek gebracht in haar nieuwe rol als koningin-gemalin. De echtgenote van koning Charles ging langs bij de kraamafdeling van het Chelsea and Westminster Hospital in Londen.

De koningin-gemalin trof er medewerkers en vrijwilligers. Daarna werd Camilla bijgepraat over een speciaal team dat is gespecialiseerd in slachtoffers van huiselijk geweld. Ze ontmoette de dokter die dat programma in 2007 heeft opgezet. “Heel erg bedankt voor het werk dat jullie hier doen”, zei Camilla tegen haar.

Tijdens een rondleiding maakte ze ook kennis met een moeder die drie weken geleden is bevallen. De koningin-gemalin had vooral veel aandacht voor haar zoontje. “Baby Jeremy, je wordt een ster. Pas drie weken oud en nu al op de foto”, zei Camilla, doelend op de aanwezige persfotografen.

Dat de kleine Jeremy vervolgens begon te piepen, begreep ze goed. “Het is allemaal te veel. Het is heftig voor hem met al die camera’s en mensen om hem heen.”