Camilla dankt mensen die slachtoffers seksueel geweld steunen

Koningin Camilla heeft woensdag een receptie gegeven voor mensen die zich inzetten om slachtoffers van seksueel geweld te steunen. Tijdens de bijeenkomst bedankte de koningin de aanwezigen in een toespraak voor hun inzet.

“Jullie verhalen en ervaringen zijn essentieel als we verandering tot stand willen brengen”, zei de Britse koningin. “Zoals ik slachtoffers vaak heb horen zeggen: praten over de ervaring is een van de belangrijkste manieren om de ervaring te overleven. Door vandaag met elkaar te delen, kunnen we ons bondgenootschap tegen seksueel misbruik in al zijn vormen versterken.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook de herlancering van het Wash Bags-initiatief gevierd. Dat programma voorziet in een waszak met toiletartikelen voor slachtoffers van verkrachting en seksueel misbruik nadat ze een forensisch onderzoek hebben ondergaan. Het programma werd oorspronkelijk in 2017 door Camilla geïnitieerd nadat zij tijdens bezoeken verhalen van slachtoffers van seksueel misbruik had gehoord.