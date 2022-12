Camilla doet covershoot voor Brits magazine

De Britse koningin-gemalin Camilla siert de cover van de nieuwste editie van Good Housekeeping, een van de grootse lifestylemagazines in Groot-Brittannië.

De echtgenote van koning Charles verleende haar medewerking vanwege het honderdjarig bestaan van het blad. De redactie strikte ook andere leden van de koninklijke familie. Onder anderen prinses Catherine, prinses Anne en gravin Sophie zijn bij de kerstuitgave betrokken.

Het is de eerste keer in haar nieuwe rol als koningin-gemalin dat Camilla een shoot voor een magazine doet. De laatste keer was in juli toen ze gastredacteur was van een speciale editie van Country Life. De foto’s werden toen gemaakt door haar schoondochter Catherine.